ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢´Ú¹ñÎ¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥çÂçÎÌÊü½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢½÷Í¥¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñÂÚºßÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê¤Û¤«13Ëç¡Ë
¡¡ËÜÅÄ¤¬¡ÖµÍ¤á¤Ã¤ÃµÍ¤á¤Î¥³¥¹¥á¹ç½Éin´Ú¹ñ¡¡ÂçÎÌÊü½Ð¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñÂÚºßÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ä¹·¤¤òÍú¤¤¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤ò³Ú¤·¤àÈà½÷¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Â¿¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¿¿ô¥¤Á¤ã¤ó¡¢Ä¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¿¿ô¥¤Á¤ã¤óÌþ¤·¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê¤Û¤ó¤À ¤Þ¤ê¤ó¡Ë
2001Ç¯8·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È2015Ç¯¤ÎJGP¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£2024Ç¯1·î¤ËÆ±µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤È¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£9·î5Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÜÅÄ¿¿ô¥¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@marin_honda¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê¤Û¤«13Ëç¡Ë
¡¡ËÜÅÄ¤¬¡ÖµÍ¤á¤Ã¤ÃµÍ¤á¤Î¥³¥¹¥á¹ç½Éin´Ú¹ñ¡¡ÂçÎÌÊü½Ð¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñÂÚºßÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ä¹·¤¤òÍú¤¤¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤ò³Ú¤·¤àÈà½÷¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê¤Û¤ó¤À ¤Þ¤ê¤ó¡Ë
2001Ç¯8·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È2015Ç¯¤ÎJGP¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£2024Ç¯1·î¤ËÆ±µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤È¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£9·î5Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÜÅÄ¿¿ô¥¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@marin_honda¡Ë