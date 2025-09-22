俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第３６話が２１日に放送され、世帯平均視聴率７・４％を記録したことが２２日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の７・８％から０・４ポイント減。個人視聴率は４・３％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第３６話は「鸚鵡（おうむ）のけりは鴨（かも）」。定信（井上祐貴）は、蔦重（横浜流星）の出した新作の黄表紙に激怒し絶版を言い渡す。喜三二（尾美としのり）は筆を断つ決断をし、春町（岡山天音）は呼び出しにあうが……と展開した。

今回は春町の悲しい最期が描かれたが、平賀源内の商売仲間だった平秩東作（木村了）も病となり、亡くなったことがナレーションで明かされた。ドラマ序盤から登場していたキャラクターでもあり、ネット上では「今日でラストだったなんて」「東作さんも春町先生もご卒業」「さよなら東作さん」「東作さんナレ死」「東作さん、ナレで終えられてしまった」「東作、退場」「源内先生が東作さんを迎えに来てあげたのかな」などの声が上がっていた。