¡Ö¸°³«¤«¤Ê¤¯¤ÆÃæ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡× »°½ÅŽ¥»ÍÆü»Ô¤Î¿»¿åÈï³² ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤¿¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¤è¤ëÈï³²³ÎÇ§¤Ï¤¸¤Þ¤ë Á´ÂÎ¤Î9³ä¶á¤¯242Âæ¤Î½êÍ¼Ô¤òÆÃÄê
9·î12Æü¤ÎÂç±«¤Ç¿»¿å¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢22ÆüÄ«¤«¤é¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¤è¤ëÈï³²³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÍÆü»Ô»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñー¥¥ó¥°¤Ï¡¢9·î12Æü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÃÏ²¼2³¬¤¬´°Á´¤Ë¿»¿å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ274Âæ¤Î¼Ö¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ç¤ËÁ´ÂÎ¤Î9³ä¶á¤¤¡¢242Âæ¤Î½êÍ¼Ô¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤µ¤«¤é½êÍ¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÃÏ²¼¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢¼Ö¤ÎÈï³²¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¡Ë
¡Ö´°Á´¤ËÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤Ç´¥¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¸°¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤ÆÃæ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿²þ¤á¤ÆÍè¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ÖÎ¾¤ÎÅ±µî¤Î¤¿¤á¤Ë¤â½êÍ¼Ô¤ÎÆÃÄê¤ÏµÞÌ³¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¿¹ÃÒ¹»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ì¤ÐÃó¼Ö¾ì¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£