松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、9月23日午前10時から「ごろごろチャーシュー丼」を発売します。

モバイルクーポンで50円引き

同商品は、ごろごろとしたボリューミーなチャーシューと、ニンニク、背脂、しょうゆの“背徳感あふれるうまみ”に、ラー油がアクセントとなった新メニュー。卵黄を割ると黄身が全体を包み込み、まろやかさが加わった味わいが楽しめます。定番「牛めし」と組み合わせた「ごろごろチャーシューコンボ牛めし」もラインアップされています。

同社は「食べ応え抜群の松屋流“背徳飯”を、この機会にぜひご賞味ください」とコメントしています。

価格は「ごろごろチャーシュー丼」が890円（以下税込み）、「大盛ごろごろチャーシュー丼」が1190円、「ごろごろチャーシューコンボ牛めし」が790円。テイクアウトの場合、「みそ汁」は別途料金。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお、「ごろごろチャーシュー丼」のモバイルクーポンが2週間限定で登場。10月7日午前10時まで、モバイルクーポンにて注文すると、50円引きで購入できます。