全羅南道高興（チョンラナムド・コフン）の興陽（フンヤン）農協が最近コメ不足に陥っている日本に高興のコメを輸出する。今回の輸出を契機に日本市場で高品質のコメと認められ販路を拡大し究極的には農家の所得増大に寄与するのが目標だ。

興陽農協は高興郡とともに4日に東京を訪れ、流通企業の韓国のりジャパンと「高興のコメと農水産物の日本輸出拡大に向けた協約式」を開き業務協約（MOU）を締結した。

農協は協約を通じ今後3年間に200万ドル規模のコメをはじめとする農産物を日本に安定的に供給することにした。

韓国のりジャパンは日本の著名ショッピングモールとホテルに農食品を納品している業者で、高品質の高興のコメが現地で安定的に定着するのに重要な役割をすると期待される。

農協と郡はこの日、協約式とともに新宿の食品流通店で顧客を対象に高興のコメ贈呈行事を行い販売動向と消費者の反応を確認した。

チョ・ソンムン組合長は「輸出拡大を通じて農民の所得増大に寄与することが目標。今回の協約を契機に高興郡と協力して高興のコメが日本市場でプレミアムブランドとして位置付けられるよう努力したい」と明らかにした。