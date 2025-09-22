『なんでも鑑定団』オダギリジョーが「お宝」持ち込み“史上初”鑑定へ 本人評価25万円→スタジオどよめき
俳優のオダギリジョーが、23日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』「秋の超拡大スペシャル」（後8：54〜後9：54 ※15分拡大）に“依頼人”として登場する。
【画像】オダギリジョーの“お宝”持ち込みシーン
オダギリがスタジオに持ってきたお宝は、ファッション界の革命児と呼ばれ世界的に人気なイギリスのファッションデザイナー「ジョン・ガリアーノ」のヴィンテージコート。鑑定団でヴィンテージコートを鑑定するのは番組史上初となる。
オダギリは「（ジョン・ガリアーノは）独特で面白いデザインが多かったんですよ。ガリアーノデザインの服を集めたりもしていました」とファッションへの愛を語り、「ちょっと今田（耕司）さん着てみてくださいよ、似合いそうじゃないですか」と促した。司会の今田がコートを着て、登場口から登場すると、菅井友香は「かっこいい！すごい！」と大興奮した。
今田は「思っているよりそこまで重くなくて、さすがのデザインだと思いますよ」と絶賛する。「僕のではなく知人のもので、映画で使おうと思って借りてきたんですけど、暑そうだからやめたんです」と説明した。
「買い取りたいので25万円でお願いします」と本人評価額を示すが、今田は「ムリムリ、3桁はいくと思うな」と予想。福澤朗は「今田さんが着用したことによってわずかながら値段が下がったり…」と冗談めかして心配をするが、驚きの鑑定結果にスタジオにどよめきが起こった。
さらに番組では、今田耕司とゲスト・レイザーラモンRGによる特別企画「アントニオ猪木EXPOのお宝まるごと鑑定」を放送する。東京・新宿の京王百貨店で8月に開催された「アントニオ猪木デビュー65周年記念INOKI EXPO」を訪れ、燃える闘魂・アントニオ猪木の＜伝説プロレス秘宝＞を次々に鑑定する。
■テレビ東京制作局・水野亮太氏、コメント
鑑定団のスタジオに、なんとオダギリジョーさんがお宝を持ってお越しくださいました！
ファッションを愛するオダギリさんにお持ちいただいた番組初鑑定のお宝ということで、鑑定団も新たな鑑定士をお迎えして挑みました！
今田さんや菅井さんも絶賛したヴィンテージコートの鑑定額にご期待ください！
さらに、百貨店の展覧会かつアントニオ猪木氏のデビュー65周年記念というとんでもないイベントに展示されたお宝に鑑定額をつけていくという前代未聞の企画もお届けします！
深い解説とともに驚きの価値が明らかとなる数々の「プロレス秘宝」を通して、アントニオ猪木氏が残した伝説にあらためて感動しました！
オダギリジョーさんとアントニオ猪木さんのすごいお宝をお見逃しなく！
■出演者
【司会】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】オダギリジョー
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
出張鑑定ＩＮ大阪市天王寺区
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】北川彩
特別企画 アントニオ猪木ＥＸＰＯのお宝まるごと鑑定
【特別企画ゲスト】レイザーラモンＲＧ
＜鑑定士軍団＞
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡邊スレイマーン (「SEVENSTAR CLOTHING」代表)
勝見充男（古美術「自在屋」店主）
森由美（陶磁研究家）、泉高志（「闘道館」館長）
【画像】オダギリジョーの“お宝”持ち込みシーン
オダギリがスタジオに持ってきたお宝は、ファッション界の革命児と呼ばれ世界的に人気なイギリスのファッションデザイナー「ジョン・ガリアーノ」のヴィンテージコート。鑑定団でヴィンテージコートを鑑定するのは番組史上初となる。
今田は「思っているよりそこまで重くなくて、さすがのデザインだと思いますよ」と絶賛する。「僕のではなく知人のもので、映画で使おうと思って借りてきたんですけど、暑そうだからやめたんです」と説明した。
「買い取りたいので25万円でお願いします」と本人評価額を示すが、今田は「ムリムリ、3桁はいくと思うな」と予想。福澤朗は「今田さんが着用したことによってわずかながら値段が下がったり…」と冗談めかして心配をするが、驚きの鑑定結果にスタジオにどよめきが起こった。
さらに番組では、今田耕司とゲスト・レイザーラモンRGによる特別企画「アントニオ猪木EXPOのお宝まるごと鑑定」を放送する。東京・新宿の京王百貨店で8月に開催された「アントニオ猪木デビュー65周年記念INOKI EXPO」を訪れ、燃える闘魂・アントニオ猪木の＜伝説プロレス秘宝＞を次々に鑑定する。
■テレビ東京制作局・水野亮太氏、コメント
鑑定団のスタジオに、なんとオダギリジョーさんがお宝を持ってお越しくださいました！
ファッションを愛するオダギリさんにお持ちいただいた番組初鑑定のお宝ということで、鑑定団も新たな鑑定士をお迎えして挑みました！
今田さんや菅井さんも絶賛したヴィンテージコートの鑑定額にご期待ください！
さらに、百貨店の展覧会かつアントニオ猪木氏のデビュー65周年記念というとんでもないイベントに展示されたお宝に鑑定額をつけていくという前代未聞の企画もお届けします！
深い解説とともに驚きの価値が明らかとなる数々の「プロレス秘宝」を通して、アントニオ猪木氏が残した伝説にあらためて感動しました！
オダギリジョーさんとアントニオ猪木さんのすごいお宝をお見逃しなく！
■出演者
【司会】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】オダギリジョー
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
出張鑑定ＩＮ大阪市天王寺区
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】北川彩
特別企画 アントニオ猪木ＥＸＰＯのお宝まるごと鑑定
【特別企画ゲスト】レイザーラモンＲＧ
＜鑑定士軍団＞
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡邊スレイマーン (「SEVENSTAR CLOTHING」代表)
勝見充男（古美術「自在屋」店主）
森由美（陶磁研究家）、泉高志（「闘道館」館長）