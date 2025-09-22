Ê¡Åç¤«¤é½©ÅÄ¤Þ¤Ç¤òÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·ë¤Ö¡Ö±ü±©¿·´´Àþ¡×¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ø¡¡¸¡Æ¤²ñ¤¬È¯Â
¡Ö±ü±©¿·´´Àþ¡×¤Ï¡¢Ê¡Åç¡¢»³·Á¡¢½©ÅÄ¤ò·ë¤Ö¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½50Ç¯Á°¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì¤¤ÀÃå¹©¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½ºß¤ÏÊ¡Åç¤È»³·Á¤Î¿·¾±»Ô¤ò·ë¤Ö»³·Á¿·´´Àþ¤Î±¿¹Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢±ü±©¿·´´Àþ¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤òµá¤á¤è¤¦¤È¡¢¸©¤ä·ÐºÑ³¦¤Ê¤É¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¿ä¿ÊÁÈ¿¥¡Ö¸©±ü±©¡¦±©±Û¿·´´ÀþÀ°È÷¼Â¸½Æ±ÌÁ¡×¤¬2016Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢¹ñ¤Ê¤É¤ËÆ¯¤¤«¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢±ü±©¿·´´Àþ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ëÊ¡Åç¸©¤Ç¤âÃÏ°è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¸ú²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤è¤¦¤È¡¢Ê¡ÅçÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸¡Æ¤²ñ¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅçÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê°Ñ°÷²ñÆîÍ´´õ °Ñ°÷Ä¹¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¡Åç¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ê¤Î¤Çµ¡±¿¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
21Æü¤Î¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸©µÄ²ñµÄ°÷3¿Í¤¬À°È÷¤Ø¸þ¤±¤¿»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¡¢À°È÷¤Ë¸þ¤±Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£