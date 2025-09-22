“投資家”桐谷さん、住宅に興味 今のお金の使い道は？「家賃と公共料金以外は株主優待で賄っており」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が22日、自身のXを更新。お金の使い道について語った。
【写真】マイホーム購入！？デカいソファ、畳…桐谷さんが興奮した住宅展示場
連日、トークショーなどのイベントで多忙の桐谷さんは、Xで「住宅展示場でのトークショーだったので、仕事の後、住宅展示場を数カ所見ました」と報告。
お金の使い道も明かし「私は、家賃と公共料金以外は株主優待で賄っており、お金を使いたいと思う事はなかったのですが、ちょっと住宅に興味を持ちました」とし、「錦糸町駅そばのてんやで友人と天丼を食べ、9月までのロイヤルの券を使い切りました」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
