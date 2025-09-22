¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬22Æü¹ð¼¨¡¡¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¤¬»³·Á¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¤é¤Ë¸þ¤±ÅêÉ¼ÍÑ¤Î¤Ï¤¬¤¤òÈ¯Á÷
ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤ËÈ¼¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬22Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ð¼¨¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¤Ï¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¤é¤Ë¸þ¤±ÅêÉ¼ÍÑ¤Î¤Ï¤¬¤¤òÈ¯Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÞ°÷É¼¡×295É¼¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ590É¼¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³·Á¸©»³·Á»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ç¤Ï22Æü¸áÁ°¡¢¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Î¤¦¤ÁÅêÉ¼¸¢¤¬¤¢¤ë9184¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÅêÉ¼ÍÑ¤Î¤Ï¤¬¤¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ÏÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤ËÂÐ¤·¡Ö¼«¼çÅêÉ¼¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê³«É¼¤Ï10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¤é¤ËÂÐ¤·¡¢9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¬¤¤òÅêÈ¡¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£