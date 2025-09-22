【エルサレム＝工藤彩香、パリ＝上地洋実】英国やカナダなどが２１日にパレスチナを国家として承認したことについて、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は同日に発表した声明で「パレスチナ国家が樹立されることはない」と猛反発した。

近く対抗策を発表する意向を示した。

ネタニヤフ氏は声明で、イスラム主義組織ハマスによるイスラエル奇襲というテロに「莫大（ばくだい）な報酬」を与えているとパレスチナを国家承認した国々を批判した。その上で、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸で進めているユダヤ人入植地の建設を拡大する方針を示した。

一方、パレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長は同日、「２国家解決実現への道を開くものだ」と英国などによる国家承認の動きを歓迎した。ハマスも声明で「パレスチナ人の土地と聖地に対する権利を認める重要な一歩で、パレスチナ人の苦闘と不屈の精神、犠牲がもたらした当然の結果だ」と述べた。

２２日には米ニューヨークで、２国家解決に関する首脳級会合が開かれる。英国やカナダなどによる国家承認は、この会合に向けた動きで、ポルトガルも２１日、パレスチナを国家承認したと発表した。

一方、イスラエルの後ろ盾である米国は、国家承認の動きに批判的だ。米国務省の報道担当者は２１日、本紙の取材に対し、「我々の焦点はパフォーマンスのような行為ではなく、真剣な外交だ」と述べた。米国の優先事項は人質の解放やイスラエルの安全保障の確保だと指摘し、ハマスの排除によって地域全体の平和と繁栄が実現可能になると主張した。