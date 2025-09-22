急性虫垂炎で19日に緊急入院していたロックバンド「DEEN」のボーカル・池森秀一（55）が22日、インスタグラムを更新。「皆さん、ご心配をおかけしました。急性虫垂炎で入院していましたが、無事に退院することができました。また、温かい励ましのメッセージも本当にありがとうございました」と退院を報告した。

池森は「少し静養させていただいて、この先も歌に蕎麦にゴルフに全力投球できるように、しっかり準備をして戻ってきます」と静養する旨も報告。14日にはインスタグラムで「な、なんとゴルフキャリア初のホールインワン！！ そして、ベストスコア76が出ました」と報告していたことを引き合いに「腸もホールインワンにビックリしちゃったのかもしれませんね」ともつづった。

池森の緊急入院は、自身のそばショップ「池森そばショップ」インスタグラム公式アカウントが19日に発表。「このたび池森秀一が急性虫垂炎のため緊急入院することとなりました。そのため、予定しておりました『しずてつストア直売会』イベントへの出演は見合わせとさせていただきます。また、池森そばブースでの販売につきましては予定どおり実施いたしますので、ぜひお立ち寄りください」と発表していた。