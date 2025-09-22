TBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡ÖÁáÄ«¥°¥ë¥á¡×·çÀÊ¡Ö¤Þ¤À»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
TBS¤Î¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆ±¶É·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË5»þ20Ê¬¡ËÆâ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÁáÄ«¥°¥ë¥á¡×¤Î·çÀÊ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò·çÀÊ¤·¡¢¡Ö39ÅÙÂæ¤ÎÈ¯Ç®¤Ê¤É¤¢¤êº£½µ¤âÁáÄ«¥°¥ë¥á¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎºÇ½ªÆü¤â»Å»ö¤Ç¤¤º¡¡Àè½µ¤âÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¤¿¤áTHE TIME¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¤È¤Æ¤â¿´¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç²óÉü¤Ë¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¼Â¶·¤ä¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£