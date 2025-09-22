JRÅìÆüËÜ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹³È½¼¡¡¿·´´Àþ¤È°ìÉôÆÃµÞÎó¼Ö
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡ÖWelcome Suica Mobile¡×¤È¡ÖJR-EAST Train Reservation¡×¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤µ¤»¤ë¡£
10·î1Æü¤«¤é¡¢ÅìËÌ¡¦ËÌ³¤Æ»¡¢½©ÅÄ¡¢»³·Á¡¢¾å±Û¡¢ËÌÎ¦¤Î³Æ¿·´´Àþ¤Î¡Ö¿·´´Àþe¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡¢ÆÃµÞ¡ÖÀ®ÅÄ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤ä¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¡¢¡Ö¤«¤¤¤¸¡×¡¢¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤Î¡ÖºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¡×¤òÍ½Ìó¤Î¾å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤âÆÃµÞ¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×¤È¡Ö¥µ¥Õ¥£¡¼¥ëÍÙ¤ê»Ò¡×¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÉáÄÌÎó¼Ö¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÉáÄÌÎó¼Ö¥°¥ê¡¼¥ó·ô¡×¤Î¹ØÆþµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£