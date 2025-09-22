不二家は、江戸時代から続く老舗おこし屋「常盤堂雷おこし本舗」とミルキーがコラボし、「ミルキークランチ雷おこし」を、9月30日から東日本先行発売し、10月28日から全国発売する。

浅草・浅草寺参拝のお土産として、家を「おこし」、名を「おこす」という縁起の良さから、創業以来200年以上の長きにわたり、人々に親しまれている常盤堂雷おこし本舗の江戸銘菓「雷おこし」と、不二家のロングセラーブランド「ミルキー」がコラボした新商品が登場する。





特長は、江戸時代から続く老舗おこし屋「常盤堂雷おこし本舗」の小麦パフにミルキークリームをまとわせた、やさしい味わいの雷おこし。パッケージは着物を着たペコちゃんが大きく描かれた、外国人旅行客にも伝わりやすい和風デザインで、インバウンド需要にも対応している。1本ずつ個包装されているので、お土産の配り菓子としてもぴったりだとか。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

東日本先行：9月30日（火）

全国：10月28日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp