「ネタじゃない？」エレガント人生、“交際0日婚”発表！ 「最高にお似合い」「夫婦漫才ができますね」
お笑いコンビ・エレガント人生の山井祥子さんは9月21日、自身のInstagramを更新。結婚を報告しました。
【写真】エレガント人生、“交際0日婚”で結婚発表！
さらに辻さんは、「“友情結婚”や“交際0日婚”という言葉には当てはまりきらない、私たちならではの結婚。名付けるならば“エレガント婚”でしょうか。どうか温かく見守っていただけると幸いです」とも続けました。
コメント欄では、「ネタじゃない？私の夢がかなった？」「夫婦漫才ができますね」「最高にお似合いです」「実にエレガント！」「絶対に楽しい2人の生活が目に浮かぶ」「エレガント過ぎる発表にうれし泣き」「おめでとうございます」「うれし過ぎるニュース」といった、祝福の声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「私の夢がかなった？」辻さんは「いつも支えてくださる皆さまに、この場を借りてご報告申し上げます。私事ではございますが、このたび飲み友達として親交を深めてきた中込悠さんと結婚する運びとなりました」とつづり、4枚の写真を投稿。相方・中込悠さんとの結婚を発表しました。写真では、和装のウエディングショットを公開し、仲むつまじい様子が伝わりとてもお似合いの2人です。
「今までで一番うれしい結婚報告」中込さんも同日の投稿で、「このたび、祥子と結婚いたしました！人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です」とつづり、結婚を報告しています。コメントでは、「え⁉マジ？」「今までで一番うれしい結婚報告かも」「もう超すてきです」との声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
