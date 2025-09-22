アイリスオーヤマは、2つの送風口を利用環境に応じて自在に開閉して利用できる「セラミックファンヒーター ツインセラ」を、10月10日から、全国の家電量販店やホームセンター、インターネットサイトを中心に順次発売（9月18日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。

秋冬の肌寒い季節には、部屋全体を暖めるエアコンに加えて、自分の周囲など限られた空間を効率的に暖められるパーソナル暖房を併用する家庭も多く見られる。一方でパーソナル暖房は、利用用途や利用場所が限られるほか、オフシーズンの収納場所に困るといった不満の声も寄せられている。



「セラミックファンヒーター ツインセラ」（ホワイト／グレー）

今回発売する「セラミックファンヒーター ツインセラ」は、開閉式の本体構造によって、2つの送風口の向きを自在に調整できる。これによって、温風を片面だけでなく、両面やワイド、スポットなど用途に合わせて送風の方向を変えることが可能。デスク下での個人利用はもちろん、ソファでのリラックスタイムやダイニングテーブルを囲む食事の際など、複数の人の足元を同時に暖めるのにも適している。

また、サイズが約幅26×奥行22×高さ18cmとコンパクトな設計で収納しやすく、生活空間に馴染むシンプルなデザインだとか。折りたたむと中央がハンドルになり、商品重量も約1.9kgと軽量なため、リビングやダイニングだけではなく、脱衣所や寝室での利用時にも、容易に持ち運べる。

同社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月10日（金）

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp