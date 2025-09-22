2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê¿åÉÓºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·ºÍÈ©¡£
ÆÃ¤Ë¡¢À±¤ÎÇÛÃÖ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤òÁ´¿ä¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Ìµ¸Â¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¡¢Á´ºÜ¤»¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢À¹¤ê²á¤®¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£½µ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±´ÊÎ¬²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤Í¤é¤º¡¢´ðËÜÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¸ÄÀÅª¤Ç»Â¿·¤Ê´ë²è¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢³ä¤ê¹þ¤ß¥¢¥ê¤Ç¡£¥ª¥Õ¤ÏµÞ¤ÊÍ¶¤¤¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¡£ÆÃÊÌ¤ÊÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£
°¦¤Ï¡¢´Å¤¨¤ÆÍê¤Ã¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·ºÍÈ©¡£
ÆÃ¤Ë¡¢À±¤ÎÇÛÃÖ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤òÁ´¿ä¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Ìµ¸Â¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¡¢Á´ºÜ¤»¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢À¹¤ê²á¤®¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£½µ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±´ÊÎ¬²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤Í¤é¤º¡¢´ðËÜÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¸ÄÀÅª¤Ç»Â¿·¤Ê´ë²è¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢³ä¤ê¹þ¤ß¥¢¥ê¤Ç¡£¥ª¥Õ¤ÏµÞ¤ÊÍ¶¤¤¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¡£ÆÃÊÌ¤ÊÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£
°¦¤Ï¡¢´Å¤¨¤ÆÍê¤Ã¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)