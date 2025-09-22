ザ・キャピトルホテル 東急は、パティシエが丹精を込めて仕立てる全7種類のクリスマスケーキやブレッドを取り揃え、11月1日から予約受付を開始する。

今年は同ホテルが開業15周年を迎える節目の年。記念すべきクリスマスを彩るテーマは「With a Ribbon of Thanks 〜感謝を結び、心をつなぐクリスマス〜」。メインカラーを“赤”、モチーフを“リボン”に据え、一年の締めくくりに伝えたい「ありがとう」の想いを、華やぎと温もりに満ちたスイーツに託した。





今年は、テーマカラー“赤”を象徴する新作ケーキ「ルージュ ノエル」をはじめ、昨年好評を得たパネトーネに新テイスト〈ピスターシュ〉が登場する。そのほか、果実とチーズのマリアージュが際立つチーズケーキや米粉と栗粉を使用したヴィーガン対応のブッシュ・ド・ノエルなど、より華やかでバリエーション豊かなラインアップを用意する。シンプルな美意識の中に繊細な技を秘め、細部に至るまでこだわり抜いたケーキやブレッドを揃え、多彩なひとときを演出する。

「ルージュ ノエル」（直径14cm）は、苺のジュレと爽やかな酸味のライムクリームを、フランボワーズとルビーチョコレートのムースで包み、赤いグラサージュショコラで仕上げた新作のクリスマスケーキ。トップに苺とグリオットのコンポテを重ね、繊細なチョコレートオーナメントで華やかに仕上げた。艶やかな赤色がひときわ映える一品となっている。

［小売価格］6480円（税込）

［予約開始日］11月1日（土）

ザ・キャピトルホテル 東急＝https://www.tokyuhotels.co.jp/capitol-h