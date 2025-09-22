写真左から、HANNA、NICO、MOMO

9月13日に「Beginner's Live #2」と『ホワイトスコーピオンBASE Live #7』が開催された。半年以上続けてきた定期公演もついに7回目。SCOPISTの熱量に後押しされながら、成長を重ねるWHITE SCORPION。

今回はライブ直後のHANNA・MOMO・NICOに、率直な感想や注目ポイント、そして目前に迫るワンマンライブへの意気込みを聞いた。

――今日のライブを終えての感想を教えてください

MOMO「BASE Live #7ということで、SCOPISTの熱もどんどん高まっているなと感じていますし、私たち自身も一つひとつ成長できていると思います。BASE LiveはWHITE SCORPIONにとって特別な場所なので、SCOPISTとの団結もさらに強くなっていると実感しました。今日は来週のワンマンにつながるライブになったと思うと本当に楽しかったし、もっと盛り上がるワンマンにしたいなと思いました」

NICO「もう声がかれるくらいすごかったです。SCOPISTからの熱量をいただいたからこそ、自分たちも倍の熱量で返さなきゃという気持ちになれました。SCOPISTと協力し合って一緒に進んでいきたいですが、アイドルである以上はファンを引っ張っていく存在でありたいし、笑顔を届けられる場所でありたいなと思いながらライブしています。本当に楽しかったです」

HANNA「今回#7を迎えて、定期公演を始めてから半年以上が経ちましたが、SCOPISTの熱量もどんどん高まっていて、一緒に汗をかいてくださる姿が目に見えて分かって本当にうれしかったです。NICOも言ったとおり、私たちももっとテンションを上げて盛り上げていこうという気持ちが、回数を重ねるごとに強くなっています。最後のアンコールでいつも以上にはっちゃけられているのも、SCOPISTの皆さんと一緒に楽しめているからこそ。そういう成長を実感できて、今日も本当に良いライブになったと思います」

WHITE SCORPIONの「BASE Live #7」の様子

――ライブでよかったな、ぜひ見てほしいなというポイントを教えてください

NICO「今の定期公演は#5、#6、#7と同じセットリストでやっているんですが、1回目は全員が初めてで緊張してガチガチなんですよ。でも2回目、3回目と重ねるうちに"ここはもっと盛り上げられるんじゃないかな"って余裕も出てきました。『Satisfaction Graffiti』の冒頭でちょっとおちゃらけ煽りをしたりできるのも、このBASE Liveのアットホームな雰囲気だからこそ。そこは見てほしいなと思います。あとHANNAの『Beach Opening』の感想の煽り！ 今日、何を言ってたの？」

HANNA「今日の『Beginner's Live』では合言葉みたいに『メンバーのありよりのアリー』を言ったり、BASE Liveでは湘南乃風の『純恋歌』の"目を閉じれば億千の星"をアレンジしてやりました！」

NICO「そこは毎回違うので」

HANNA「毎回魅力的に」

NICO「SCOPISTもイチコロです」

MOMO「今回自分が見てほしいのは、『心が目を閉じる』の前に、ワンマンに向けての意気込みを語ったところです。特典会でも"よかったね"とか"知り合いを誘うよ"と声をいただけて、ワンマンを作り上げる力になれていたらうれしいなと思います。あとメンバーで好きなところは、最初のOvertureの後に舞台袖で煽りをするところ。今回はACEとNATSUが担当していて、顔は見えないけど声だけ聞こえる状態なんです。自分が客席にいたらワクワクすると思うし、メンバーの煽りを聞いても、自分が煽っていても、どんどん意識が高まってテンションを上げてくれるので、そこも見どころだと思います」

HANNA「NICOが言った『Beach Opening』の感想部分は毎回違うようにしていて、SCOPISTの皆さんにも毎回楽しみにしてもらえるようにしたいです。そこは注目してほしいポイントですね。ほかのメンバーの注目ポイントはこの2人(NICOとMOMO)。『Beach Opening』のイントロで、2人が私の前に立って私の方を向いてるんですけど、今日はすごい顔をしていて(笑)。客席からは見えなかったと思うけど、すごく面白かったです。普段は"頑張ろうね"って表情を見せたり、その日のテンションで違うんですけど、今日はそれで気合いを入れてました」

――今日の面白い感じはどういう背景が？

NICO「今日はNAVIが大事なMCを任されていたんですけど、言えそうで言えなくて(笑)。事前に"こういう文章を読みたいんだけど、どうかな？ 訂正したいところがあったら言って"って相談されて、訂正も提案したんですが、全然直ってなくて...。NAVIは緊張してずっと"はい"ってかしこまっていたのもあって、それが自分の中でじわじわきちゃって。『Beach Opening』まで引きずるのはよくないと思って、変顔でごまかしました(笑)」

HANNA「ムンクの叫びみたいな顔で。びっくりしました(笑)」

WHITE SCORPIONの「BASE Live #7」の様子

――裏話ありがとうございます(笑)。今月はワンマンライブ、来月は新曲のリリースなど、盛りだくさんですが、SCOPISTにここを楽しみにしてほしいっていうところを一言でお願いします

MOMO「1年ぶりのミニアルバム発売、そして久しぶりのワンマンライブということで、楽しみにしてくださっている皆さんや、初めて来てくださる方は"どんな感じなんだろう？"とドキドキしていると思います。この1年、私たちはいろんなことを乗り越えて成長してきたので、その姿を見てもらいたいですし、このワンマンを通して"これからもずっと一緒にいたい"と思ってもらえるグループでありたい。全力でパフォーマンスを頑張ります」

NICO「1stミニアルバム『Caution』から1年。ライブに来てくれるSCOPISTも増えて、そのタイミングからBASE Liveも始まりました。この1年でファンの熱量もすごく高まっているのを実感しています。だからこそ、このワンマンでさらに熱を上げられると思うし、新曲発表があるかどうかは分からないけど、みんなが"来てよかった！"って思える一日にしたいです」

HANNA「これまで豊洲の1000人やTiktokの5000投稿など、いろんな経験を重ねてきて、SCOPISTも新しく増えている状態で、みんながすごく気にしてくれていると思います。その期待に応えるライブにしたいですし、BASE Liveとは演出もセトリもすべて違うんです。だから1日の中で"2つのWHITE SCORPION"が見えると思うし、SCOPISTと一緒にたくさん動いて楽しめる時間になるはず。"WHITE SCORPIONのライブっていいな""楽しいな"と改めて思ってもらえるようなワンマンにしたいので、期待していてください！」

文＝HOMINIS編集部

公演情報

Beginner’s Live、『ホワイトスコーピオンBASE Live』#7

日程：2025年9月13日(土)

時間：開場 18:00、開演 19:00〜、特典会 20:30〜

会場：代アニLIVEステーション

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ