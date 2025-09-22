ヒルトン名古屋は、11月6日〜12月28日の木・金・土・日・祝日限定で、1階オールデイダイニング「インプレイス 3−3（スリースリー）」において、クリスマススイーツビュッフェ「Holiday Jewel Box」を開催する。

同イベントは、まるで宝石箱を開ける瞬間のような高揚感をテーマに、季節のフルーツや欧州の伝統菓子を取り入れた華やかなスイーツが並ぶ。今年一年頑張った自分への“冬のご褒美タイム”を、贅沢なひとときで彩る。

ライブステーションでは、シェフが目の前で仕上げる「ストロベリーショートケーキ」「和栗の生絞り抹茶モンブラン」「炙りバスクチーズケーキ ミックスベリークーリー添え」など、できたてのケーキを提供する。さらに、クリスマスツリーやリースをモチーフにしたスイーツが、ホリデーシーズンのひとときを華やかに演出する。

また、期間中は毎日、時間帯ごとに楽しめる「クリスマスアフタヌーンティー」も登場。クリスマスをモチーフにしたスイーツで構成されており、ホリデーならではの特別なティータイムを届ける。

［クリスマススイーツビュッフェ「Holiday Jewel Box」概要］

会場：ヒルトン名古屋1階 オールデイダイニング「インプレイス 3−3」

期間：11月6日（木）〜12月28日（日）

※12月18日（木）〜12月28日（日）は毎日開催。

時間：木〜日・祝 15:00〜17:00（料理提供は16:30まで）

料金：大人 5500円／子ども（6〜12歳）2750円

※税金・サービス料含む

TEL：052−212−1151（レストラン予約）

ヒルトン名古屋＝https://nagoya.hiltonjapan.co.jp