木村拓哉、ワンオクTakaとの貴重なプライベートショット公開「高校生みたいな誘いに付き合ってくれた」
俳優の木村拓哉さんは9月21日、自身のInstagramを更新。ONE OK ROCK・Takaさんとのプライベートショットを公開しました。
【写真】木村拓哉＆Takaのツーショット
木村さんがTakaさんを誘ったようで、2人の貴重なプライベートが垣間見える投稿となりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
プライベートショット公開「高校生みたいな誘いに付き合ってくれたTakaでした…。そして、対応して下さったお店のスタッフの皆さんに感謝です。ありがとうございました」とつづり、写真を1枚載せている木村さん。Takaさんとかき氷を食べるツーショットです。Takaさんは笑顔を浮かべ、木村さんは変顔のような表情をしています。
「ほんまにめちゃくちゃいい顔してる」同日、Takaさんも自身のInstagramで木村さんとのツーショットなどを公開しています。「木村くんとカキ氷 ヨーロッパ前に日本で夏の思い出！ 最高でした！^_^ありがとうございます！」とのことです。ファンからは、「Takaの笑顔が可愛い」「キムタクに写真撮ってもらってるTakaピン可愛すぎ」「仲良しで素敵」「この2人のツーショットは言葉にならないくらいに尊い」「ほんまにめちゃくちゃいい顔してる」「すっかり仲良しー」との声が上がりました。気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
