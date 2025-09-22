俳優の木村拓哉さんは9月21日、自身のInstagramを更新。ONE OK ROCK・Takaさんとのレアなプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木村拓哉さん公式Instagramより）

俳優の木村拓哉さんは9月21日、自身のInstagramを更新。ONE OK ROCK・Takaさんとのプライベートショットを公開しました。

【写真】木村拓哉＆Takaのツーショット

プライベートショット公開

「高校生みたいな誘いに付き合ってくれたTakaでした…。そして、対応して下さったお店のスタッフの皆さんに感謝です。ありがとうございました」とつづり、写真を1枚載せている木村さん。Takaさんとかき氷を食べるツーショットです。Takaさんは笑顔を浮かべ、木村さんは変顔のような表情をしています。

木村さんがTakaさんを誘ったようで、2人の貴重なプライベートが垣間見える投稿となりました。

「ほんまにめちゃくちゃいい顔してる」

同日、Takaさんも自身のInstagramで木村さんとのツーショットなどを公開しています。「木村くんとカキ氷　ヨーロッパ前に日本で夏の思い出！　最高でした！^_^ありがとうございます！」とのことです。ファンからは、「Takaの笑顔が可愛い」「キムタクに写真撮ってもらってるTakaピン可愛すぎ」「仲良しで素敵」「この2人のツーショットは言葉にならないくらいに尊い」「ほんまにめちゃくちゃいい顔してる」「すっかり仲良しー」との声が上がりました。気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)