「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「ハリー・ポッター」とのスペシャルコレクションを、11月21日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

世界中から愛され続ける魔法使いの物語「ハリー・ポッター」との第7弾となる今回のスペシャルコレクションでは、作品でもおなじみのグリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフのホグワーツ4つの寮や、ホグワーツ生も大好きなハニーデュークスのお菓子をモチーフにしたアイテムを用意した。



「ウィメンズラインアップ｝（一部）

ウィメンズは、ハニーデュークスのロゴと、蛙チョコレート、バーティ・ボッツの百味ビーンズをモチーフにしたアイテムを展開する。それぞれの特徴的なカラーやモチーフをデザインした、ポップなラインアップとなっている。



「メンズラインアップ｝（一部）

メンズは、ヘビーウェイトスウェットやニットカーディガンなど、4つの寮をイメージしたアイテムが登場する。カレッジテイストなデザインなので、今季トレンドのプレッピーな着こなしにもぴったりだとか。



「キッズラインアップ｝（一部）

キッズは、メンズとおそろいで着用できる4つの寮をモチーフにしたスウェットプルオーバーと、メンズのカーディガンとリンクしたデザインのセーターを展開する。

外出でも、おうちのなかでも、家族や友人と楽しめるコレクションに注目してほしい考え。

［小売価格］390円〜3990円

［発売日］11月21日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja