Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¹ËÅçÍªÅÍ¡£¿ÈÄ¹188cm¤ò¸Ø¤ë25ºÐ¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¼éÈ÷ÅªMF¤«¤éCB¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯7·î¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢³¤³°¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¹ËÅç¤Ï20Æü¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¸åÈ¾12Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»î¹ç¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡Ë¡£
Èà¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØGVA¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¤ÎáÛÚ»¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç3ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Î¥¹¥Æ¥Õ¡¦¥¦¥£¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹ËÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÈà¤ÏºÇ¤â²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´³¤·Áð¤Î»³¤«¤é¿Ë¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡ÊÌµÂÌ¹ü¤òÀÞ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¡£
¡Ê20ºÐ¤ÎDF¡Ë¥í¥»¥ó¡¦¥Ü¥¸¥Î¥Õ¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¸Î¾ã¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤µ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ÄÇ°¤À¡×
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¸½ÃÏ»æ¤Ï¡Ö¥¦¥£¥ë¥¹´ÆÆÄ¡¢Ææ¤ÎÅ¸³«¤ËÄ¾ÌÌ¡Ä¡£»Ø´ø´±¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£DF¹ËÅç¤ÎÉÔÄ´¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£