2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡Ê¼Í¼êºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤È²òÊü¡£
Âç¤¤Ê2¤Ä¤Î±¿Àª¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®Åª¤ÊÎ®¤ì¡£´èÄ¥¤ê¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤äÀ®²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Çû¤ê¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÄÇ½À¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÎÏÇÛÊ¬¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢Î¾Êý¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤³¤½¤³¤½¤ä¤ë¤Î¤Ï¶òºö¤Ç¤¹¡£Àµ¹¶Ë¡¤Ç¸ò¾Ä¤ò¤«¤±¤Æ¸¢Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢À¤Âå¤Î°ã¤¦¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡£¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥½¥í³èÆ°¤¬½¼¼Â¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡£¸·Áª¥×¥é¥ó¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÃ£À®¤È´°À®¡£
¼«Í³¤È²òÊü¡£
Âç¤¤Ê2¤Ä¤Î±¿Àª¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®Åª¤ÊÎ®¤ì¡£´èÄ¥¤ê¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤äÀ®²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Çû¤ê¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÄÇ½À¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÎÏÇÛÊ¬¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢Î¾Êý¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤³¤½¤³¤½¤ä¤ë¤Î¤Ï¶òºö¤Ç¤¹¡£Àµ¹¶Ë¡¤Ç¸ò¾Ä¤ò¤«¤±¤Æ¸¢Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢À¤Âå¤Î°ã¤¦¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡£¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥½¥í³èÆ°¤¬½¼¼Â¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡£¸·Áª¥×¥é¥ó¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)