2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¡Êê¸ºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯9·î22Æü¡Á9·î28Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥ó¥¸¤¢¤ê¡£
¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·¿¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Îµ¤Ê¬¡¢¥à¡¼¥É¡¢¤Ê¤ê¤æ¤¤Ç¡¢¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤´¶¤¸¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£ÏÃÂê¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀøºß¥Ë¡¼¥º¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¼«Á³¤Ê¤Ê¤ê¤æ¤¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢±Ç²è¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤¬¡£º£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÇÛ¿®¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
°¦¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿·µì¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£
