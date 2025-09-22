ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿ÃË¤È°äÂÎËä¤á¤¿ÃË¡¡£²¿Í¤Ï»ö·ïÁ°¤«¤éÃÎ¿Í´Ø·¸¤«¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¡Ä°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡¡¤à¤«¤ïÄ®
»¥ËÚ»Ô¤Ç£¸·î¡¢¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¢¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÈÃËÀ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤Î£²¿Í¤¬¡¢»ö·ïÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÇßÄÅÍª´õÍÆµ¿¼Ô¤Ï£¸·î£³ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¤à¤«¤ïÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ë¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÀ¾Â¼Î´¹Ô¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤òËä¤á¤Æ°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÇßÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¾Â¼¤µ¤ó¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤à¤«¤ïÄ®¤ÇÇßÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬ÇßÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë´ð¤Å¤ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£¹·î£±£¹Æü¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤ÇÇßÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤ÎÁ°¤«¤éÂç¾åÍÆµ¿¼Ô¤È²¿²ó¤«²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£