¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢Åç¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÄï¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬Ä¹ºêÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åç¸¶»Ô¤ÎÌµ¿¦ µÜËÜÍ§¼ùÈï¹ð 39ºÐ¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢Åç¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿31ºÐ¤ÎÄï¤Î¶»¤äÊ¢¤Ê¤É¤ò¡¢ÊñÃú¤ÇÊ£¿ô²óÆÍ¤»É¤·»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¤ËÄ¹ºêÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÏÀ¹ðµá·º¸øÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ï·ë¿³¤·¡¢È½·è¤Ïº£·î30Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£