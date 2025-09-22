ドジャースの球団カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が22日までに自身のインスタグラムを更新。今季限りでの現役引退を表明したクレイトン・カーショー投手（37）と同じロサンゼルスを本拠とするNBA・レイカーズで伝説的名選手だった故コービー・ブライアントさんの2ショット写真を公開した。

スーフー氏はカーショーの引退表明を受け、カーショーの若かりし頃の写真やマウンドで投げる写真、、クラブハウスで子供達にもみくちゃにされる写真などレジェンド左腕の数々の思い出写真を投稿している。

その1つとして「LA最高の出会い」と記し、カーショーとコービー・ブライアントさんが2008年冬にともにイベントに参加し、肩を組んで笑みを浮かべる写真を投稿した。

この投稿には「私が永遠に好きな2人のアスリート」「2人のレジェンド！」「ロサンゼルス史上最高の2人のアスリート」「LAの真の王様」「私は両方の大ファン」「Kデュオ」「コービーとカーショー それぞれの競技で輝かしいキャリアを築き 多くのファンに愛された真のレジェンド」などと反響が寄せられた。

カーショーのレギュラーシーズン本拠最終登板となった19日（同20日）のジャイアンツ戦はブライアントさんの妻ら家族もスタンドで観戦していた。ブライアントさんは次女ジアナさんとともに、20年1月にヘリコプター墜落事故で41歳で死去した。