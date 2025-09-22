バス内で「ボタン押したい！」発言繰り返す子に→乗客の対応に17万いいね「素敵」「優しい世界」【ママリ】

心がほっこりするお話

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、みりん(@needcgt)さんの投稿です。

とある日、バスに乗っていたみりんさんが目撃した、心温まるエピソードをご紹介します。

今日バス乗ってたら小さな女の子がずっと、降りるバス停〇〇？ボタン押したい押したい！って言っててその子が降りるバス停のアナウンスがかかったけど誰もボタン押さないから女の子が無事ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾝ押せて、バスが停車したら女の子の後に続々と他の乗客が降りたの、最高だったな

バスの中には優しい世界が広がっていたのですね。バスが停車すると、女の子に続いて続々と乗客が降りていったというのも、なんだか微笑ましいですよね。一見なんでもない日常の一コマではありますが、けれど「みんなが小さな子の気持ちをそっと応援していた」その場面は、読んだ人の心をふわっと温めてくれますよね。





この投稿には「自分が見たのは、小さい子が降りないバス停でボタン押しちゃって、バスが停まった時におじいちゃんが「ありがとね。」って言って降りてましたね」「優しい世界」「『あの子に押させてあげたい』みんなの気持ちがひとつに！」といったリプライがついていました。小さな「ピンポーン」が、バスいっぱいに優しい気持ちを広げてくれたエピソードでしたね。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）