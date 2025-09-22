友人「赤ちゃんと家出した！」とSOS。心配で連絡しても、既読スルー。一体なぜ？【ママリ】
家出したと何度も連絡してくる友人に疲れる
友人が旦那さんとの喧嘩で、何度も家出してます💦
その度連絡来るのですが最近面倒になってきました。
赤ちゃん連れて家出した！行くとこない！と連絡が来て
大丈夫？？今どこ？ などと連絡しても丸1日返信ない
その割にはインスタ見てる。とか😅
連絡来ない間、何してるのかなってずっとモヤモヤしてて
連絡来てないかな？って何度も携帯見たり。
でも結局、知らない間に仲直りして家帰っててっていうパターンです。
今回もそうなのかなーと思ったりしますが
行くところがない、とか、携帯充電ない！ミルクどうしよう！とか心配になることを送ってきて、
私だけじゃなく、共通の友人にも連絡してて
その友人と私が毎回勝手にふたりで心配して焦ってます。、
嫁いでからは実家まで遠くて、子供抱えて1人で行ける距離じゃないし尚更怖いんですけど。
連絡して、心配かけておきながら？連絡無しってこっちも疲れます💦
心配して欲しいんですかね。。
ある日、夫婦喧嘩をした友人から投稿者さんに「赤ちゃんを連れて家出をした」「行くところがない」と連絡が。心配した投稿者さんはすぐに連絡をしましたが、その後友人からの返信は丸一日ありませんでした。
最終的に投稿者さんへ何も返信をしないまま、友人は夫のと仲直りをして自宅へ帰っていたそうです。家出中もInstagramは見ているようで安否の確認はできているものの、連絡がこないと「大丈夫なのか？」とずっと気になってしまいますよね。
さらに友人からこのような連絡がくるのは初めてではなく、毎回こんな感じだとのこと。心配をかけるような連絡をしておいて返信なしでは、投稿者さんが友人に対して疲れてしまう気持ちも理解できます。
お騒がせな友人にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には「友人からの連絡を無視する」といった声がありました。
かまってちゃんですね🤣
旦那さんに相手にされないのかも…
心配だけさせて連絡ないとか気悪いので無視しますね(笑)主さんめっちゃ優しいです、そんな友達大切にしないと…って家出友達に言いたい😅
「行くところがない」などと心配させる連絡をしながら状況を返信しない友人の行動は、とても身勝手ですよね。相手の気持ちも考えずに同じことを繰り返していることから、投稿者さんの優しさを利用しているのでしょう。
ずっと付き合い続けてしまうと精神的に疲れてしまうので、一度連絡を無視してみるのも1つの方法といえます。
ほかには「頼れる相手に連絡をして自分の気持ちを落ち着かせているのかも」といった指摘とみられました。
必死なんだと思います💧とにかく頼れる相手が他にいなくて、頼れる相手に連絡しまくって落ち着いているんだと💧
この方が言うように、友人は投稿者さんを含めて頼れる相手に連絡をすることで、夫婦喧嘩で熱くなってしまった自分の気持ちを落ち着かせているのかもしれません。連絡を無視すると、友人がパニックになる可能性もあります。
投稿者さんが負担に感じなければ、友人からの返信は期待せず、「大丈夫？」という気遣いのメッセージだけを送ってあげるとよさそうです。
返信しない友人には困ってしまいますが、家出をして事故や事件に巻き込まれるのは避けたいものです。過度に心配しすぎず、簡単なメッセージを送って様子を見るくらいがちょうどいいのでしょう。友人との付き合い方について参考になる投稿でした。
