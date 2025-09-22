GOT7・ヨンジェ、アジアツアー『Fermata』ソウルで開幕！誕生日サプライズに笑顔で感謝

ボーイズグループGOT7のヨンジェが、2025年アジアツアー『Fermata』の幕開けとなるソウル公演を成功裏に終えた。

【写真】ヨンジェ、東京で『晩餐歌』カバー

9月20日・21日の2日間、ソウルのミョンファライブホールで開催された今回の公演は早々に全席完売を記録し、ファンの熱い期待と関心を証明した中で、ヨンジェは一層深まった音楽的力量と多彩なパフォーマンスで観客を魅了した。

バンドの生演奏が加わり豊かなサウンドを届けたソウル公演は、ヨンジェの音楽世界をより深く照らし出す場となった。ヨンジェはファンと交流を大切にし、ファンは彼の幅広い音楽性を直に体感することができた。

（写真＝AndBut Company）ヨンジェ

ファンへの真心が込められたステージは会場を感動で包み込んだ。満員の観客の熱気のなか、ヨンジェは既存曲をツアーのコンセプトに合わせて新たに編曲し、新鮮さを加えた。ファンは全編を通して歌を口ずさみ、大きな歓声で応えた。

（写真＝AndBut Company）ヨンジェ

ヨンジェもまた、熱い声援に応えるようにエネルギッシュなステージを展開した。会場限定の特別な演出も用意され、ファンの満足度を高めた。さらに、ステージを降りてファンに直接近づき至近距離で交流するなど、ファンとの距離を縮めた。ファンもその姿勢に熱狂的に反応し、会場の熱気は一層高まった。

公演初日の20日には、ヨンジェの誕生日を祝うサプライズイベントも行われ、会場は感動に包まれた。ヨンジェはファンからの思いがけない誕生日のお祝いに笑顔で応え、深い感動を示した。ファンと共に誕生日ソングを歌い、大切な思い出を分かち合った時間は、このツアーの意味をより特別なものにした。

なお、ソウル公演を成功裏に終えたヨンジェは、10月3日に香港、18日に台湾・台北、25日〜26日にタイ・バンコクでアジアのファンとの出会いを続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）