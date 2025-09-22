timelesz原嘉孝、新メンバー5人でやってみたいことは「シェアハウス」寺西拓人「不安」
【モデルプレス＝2025/09/22】timelesz（タイムレス）の寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」の新CM発表会に出席。原嘉孝がメンバーと叶えたいことについて明かした。
【写真】timelesz新メンバー5人の初テレビCM
5人でのテレビCMは初となるが、ほかに新たにこのメンバーで挑戦してみたいことについても質問が。原が「シェアハウス」と挙げ、「朝起きてご飯作って洗濯するとか、1ヶ月ぐらいやってみてどういう変化があるのかとか」と話していくも、猪俣は「テラくん、嫌そうだな、さっきから」とツッコミが。寺西は「timeleszってちゃんとしてる人がいないじゃない。ちょっと不安かな…」と心配そうな表情を浮かべていた。
同商品と、オーディション番組を経て新しい道を歩み始めた5人の姿が重なることからCMに起用。挑戦を続ける彼らの姿は、多くのファンの日常に「潤い」をもたらしており、ブランドコンセプトを体現している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆原嘉孝、5人でやりたいことは「シェアハウス」
◆timelesz新メンバー、5人で初のテレビCM
