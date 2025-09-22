新しい学校のリーダーズRIN、手作り「秋の炊き込みご飯」披露「見事な腕前」「美味しさが伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/22】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのRINが21日、料理用アカウントのInstagramを更新。手作りの秋の炊き込みご飯を公開し、反響が寄せられている。
RINは「しめじ、平茸、えのき、舞茸と鮭で秋の炊き込みご飯」と季節感あふれる手料理を報告。「明日おにぎりで食べるところまで想像してうれしくなる」と黄色い鍋で炊き上げた美味しそうな炊き込みご飯の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「見事な腕前」「美味しさが伝わってくる」「丁寧な暮らし」「料理上手」「秋らしくて素敵」「おにぎりのことも考えるのさすが」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
