¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤È¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤¬¶¦±é¤«¡©Ææ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ö¿¿Áê¡×ÌÀ¤é¤«¤Ë
DC¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤È¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤¬¶¦±é¤«¡©¿·¥¹ー¥Ñー¥Þ¥óÌò¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ーÌò¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤¬¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥íー¥ë¤ò±é¤¸¡¢¿·À¸DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÏÀèÆü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¥·¥Ê¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Þ¥óÌò¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¥·¥Ê¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó2¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢´é¤Ë¤Ï·ì¸Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤Ï¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù·àÃæ¤Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌÆâ¤Ë¤Æ¥«¥á¥ªÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¥·ー¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥·ー¥º¥ó2¤Î¤É¤³¤«¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î¿äÂ¬¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·ÊÆ¤Ë¥·¥Ê¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏºîÉÊ¤Î¶¦±é¥·ー¥óÎ¢¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¡Ö¤¢¤Î¼Ì¿¿¤ÇËÍ¤¬¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×»£±ÆÃæ¤À¤Ã¤¿¥·¥Ê¤¬¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ë°§»¢¤ËË¬¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¡¢Èæ³ÓÅªÌµÌ¾¤ÎÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡£Àè¶î¤±¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¤Î¥·¥Ê¤Ï¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë·ãÎå¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¸¥çー¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡È¤ä¤¡¡¢·¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤ì¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡£·¯¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢DC¤â¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éËÍ¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê·ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡£Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÍ¤ÏÀµ¼°¤Ê±éµ»·±Îý¤è¤ê¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ò¤º¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤·½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤¬ËÍ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤À¤«¤é¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤è¡É¤Ã¤Æ¤Í¡£¡×
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Î¥·¥Ê¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó2Âè3ÏÃ¡Ø¤â¤¦1¿Í¤Î¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¢¤ê¡¢´é¤ÎÊÖ¤ê·ì¤â·àÃæ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¥Ê¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¸íËâ²½¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂè3ÏÃ¤Î»£±ÆÃæ¤ËµÞ¤¤¤Ç¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
