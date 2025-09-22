レッドブル、「TGS2025」に向け対象商品購入でオリジナルバッグがもらえるキャンペーンを開催「獅白ぼたん、ラプラス・ダークネス」＆「ウメハラ、ボンちゃん、ガチくん」デザインの2種
レッドブル・ジャパンは、「対象のレッドブル商品購入でレッドブル オリジナルバッグがもらえる！」キャンペーン第1弾を9月22日より開始した。
同社は、9月25日から9月28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」（以下 TGS2025）において、「TGS2025」やゲームに関する最新情報を「Red Bull Creator Club」から配信。イベントステージではF1ドライバーの角田裕毅さんが参加する「Red Bull APEX Takeover」と「ストリートファイター6」を使った若手育成プログラム「Red Bull 283 Academy」を開催する。他にも会場内でブレイキンとeスポーツの異色コラボバトル「Break Fighter」や「Red Bull Tetris」日本代表決定戦が実施される。
本キャンペーンは、「TGS2025」をさらに盛り上げるべく、会場となる「幕張メッセ」内および周辺で営業するデイリーヤマザキやローソンをはじめとする小売店の他、主要都市のヨドバシカメラ一部店舗やその他の小売店で開催され、これらの店舗でレッドブル製品各種を購入すると、先着でレッドブルオリジナルバッグがもらえる。
バッグはレッドブル・プレーヤーのウメハラ選手、ボンちゃん選手、ガチくん選手デザインと、レッドブル・バーチャルアンバサダーの獅白ぼたんさん、そして彼女と同じく女性VTuberグループ「ホロライブ」所属でゲーム配信に加えてゲームイベントへの出演やゲーム内コラボの実施などを行なっているラプラス・ダークネスさんデザインの全2種。いずれかを選ぶことができる。
「対象のレッドブル商品購入でレッドブル オリジナルバッグがもらえる！」キャンペーン
第1弾
期間：9月22日（月）～ ※賞品が無くなり次第終了
対象商品：レッドブル製品各種
【対象店舗】
デイリーヤマザキ：幕張メッセⅠ、幕張メッセII、幕張メッセIII
ローソン：アパリゾートウエストウィング、アパリゾート東京ベイ幕張
ヨドバシカメラ：新宿西本店、マルチメディアAkiba、マルチメディアさいたま新都心駅前店、マルチメディア川崎ルフロン、マルチメディア横浜、マルチメディア梅田、マルチメディア京都、マルチメディア仙台、マルチメディア千葉
【備考】
上記以外の対象店舗でも実施する場合があります
店舗によっては開始時期が異なる可能性があります
景品取得方法に関しましては各店の店頭掲示物をご確認ください
賞品
バッグは「ウメハラ、ボンちゃん、ガチくん デザイン」と「獅白ぼたん、ラプラス・ダークネス デザイン」のいずれかを選べる。【賞品】
「ウメハラ、ボンちゃん、ガチくん デザイン」
「獅白ぼたん、ラプラス・ダークネス デザイン」
ウメハラ選手/Jason Halayko / Red Bull Content Pool
ボンちゃん選手/Jason Halayko / Red Bull Content Pool
ガチくん選手/Jason Halayko / Red Bull Content Pool
獅白ぼたんさん
ラプラス・ダークネスさん
第2弾
期間：9月29（月）～ ※賞品が無くなり次第終了
対象店に足を運べない人向けに9月29日よりレッドブル公式楽天市場店でもプレゼントキャンペーンが実施される。
対象店舗：レッドブル 公式 楽天市場店
対象商品：レッドブル全商品（バラエティーパック、のし以外）
【申込方法】
購入ページの「レッドブル オリジナルバッグ」プルダウンで希望賞品を選択する
商品1ケース購入につき、レッドブル オリジナルバッグを1つプレゼント
【備考】
レッドブル オリジナルバッグのデザインは選べません
(C)COVER
(C)2025 Red Bull