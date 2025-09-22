【「対象のレッドブル商品購入でレッドブル オリジナルバッグがもらえる！」キャンペーン第1弾】 9月22日より開催 【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

レッドブル・ジャパンは、「対象のレッドブル商品購入でレッドブル オリジナルバッグがもらえる！」キャンペーン第1弾を9月22日より開始した。

同社は、9月25日から9月28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」（以下 TGS2025）において、「TGS2025」やゲームに関する最新情報を「Red Bull Creator Club」から配信。イベントステージではF1ドライバーの角田裕毅さんが参加する「Red Bull APEX Takeover」と「ストリートファイター6」を使った若手育成プログラム「Red Bull 283 Academy」を開催する。他にも会場内でブレイキンとeスポーツの異色コラボバトル「Break Fighter」や「Red Bull Tetris」日本代表決定戦が実施される。

本キャンペーンは、「TGS2025」をさらに盛り上げるべく、会場となる「幕張メッセ」内および周辺で営業するデイリーヤマザキやローソンをはじめとする小売店の他、主要都市のヨドバシカメラ一部店舗やその他の小売店で開催され、これらの店舗でレッドブル製品各種を購入すると、先着でレッドブルオリジナルバッグがもらえる。

バッグはレッドブル・プレーヤーのウメハラ選手、ボンちゃん選手、ガチくん選手デザインと、レッドブル・バーチャルアンバサダーの獅白ぼたんさん、そして彼女と同じく女性VTuberグループ「ホロライブ」所属でゲーム配信に加えてゲームイベントへの出演やゲーム内コラボの実施などを行なっているラプラス・ダークネスさんデザインの全2種。いずれかを選ぶことができる。

第1弾

期間：9月22日（月）～ ※賞品が無くなり次第終了

対象商品：レッドブル製品各種

【対象店舗】

デイリーヤマザキ：幕張メッセⅠ、幕張メッセII、幕張メッセIII

ローソン：アパリゾートウエストウィング、アパリゾート東京ベイ幕張

ヨドバシカメラ：新宿西本店、マルチメディアAkiba、マルチメディアさいたま新都心駅前店、マルチメディア川崎ルフロン、マルチメディア横浜、マルチメディア梅田、マルチメディア京都、マルチメディア仙台、マルチメディア千葉

【備考】

上記以外の対象店舗でも実施する場合があります

店舗によっては開始時期が異なる可能性があります

景品取得方法に関しましては各店の店頭掲示物をご確認ください

賞品

バッグは「ウメハラ、ボンちゃん、ガチくん デザイン」と「獅白ぼたん、ラプラス・ダークネス デザイン」のいずれかを選べる。

【賞品】

「ウメハラ、ボンちゃん、ガチくん デザイン」

「獅白ぼたん、ラプラス・ダークネス デザイン」

ウメハラ選手/Jason Halayko / Red Bull Content Pool

ボンちゃん選手/Jason Halayko / Red Bull Content Pool

ガチくん選手/Jason Halayko / Red Bull Content Pool

獅白ぼたんさん

ラプラス・ダークネスさん

第2弾

期間：9月29（月）～ ※賞品が無くなり次第終了

対象店に足を運べない人向けに9月29日よりレッドブル公式楽天市場店でもプレゼントキャンペーンが実施される。

対象店舗：レッドブル 公式 楽天市場店

対象商品：レッドブル全商品（バラエティーパック、のし以外）

【申込方法】

購入ページの「レッドブル オリジナルバッグ」プルダウンで希望賞品を選択する

商品1ケース購入につき、レッドブル オリジナルバッグを1つプレゼント

【備考】

レッドブル オリジナルバッグのデザインは選べません

