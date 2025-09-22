Stray Kids¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜÂåÉ½ÍÊ¤¹¤ë±ÑÌ¾Ìç¥¯¥é¥ÖËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¡ÈK-POP½é¡É¸ø±é¤ò²óÁÛ¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤â¡Ä¡×
Stray Kids¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤â½êÂ°¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ì¾Ìç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼FC¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¸ø±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¥º¤ÈÆüËÜÂåÉ½½êÂ°¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë
9·î21Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿JTBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÎäÂ¢¸Ë¤ò¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¤¥É¥ëStray Kids¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥ê¥Î¤ÎÌ£³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î15Ê¬ÎÁÍýÂÐ·è¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
Stray Kids¤Ï¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥óÁª¼ê¡Ê¸µ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à½êÂ°¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¸ø±é¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤â¸«³Ø¤·¤Æ¡¢¼ê¤òÀö¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¸µ¤ËÌá¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ª¤¬¤È¤í¤±¤½¤¦¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£¤¹¤ë¤È¥ê¥Î¤¬¡ÖËÍ¤ËÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¤½¤ó¤ÊÄã²»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÀ¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë