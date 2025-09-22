【育児あるある】神写真を撮ったはずが…“映り込む存在”に8.8万いいね「うちも同じ」「笑った」【ママリ】

わかりすぎ…赤ちゃんの神写真が「人に見せられない」理由に8.8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

サメちゃん☺︎@2m🦖🦈💨(@shark_kutakuta)さんの投稿です。子どものかわいい瞬間は、たくさん写真に残したいですよね。しかし、ときには最高の笑顔が撮れたはずなのに「この写真は人に見せられない…」となった経験はありませんか？





サメちゃん☺︎@2m🦖🦈💨さんのご家庭でも、子どもの写真に夫がほぼ写り込んでいるそうですが、その姿が理由でなかなか人に見せられないそう。多くのママが「うちも！」と頷く夫の姿とは？

夫がパンツ一枚でベビと触れ合うせいで、最高のベビの笑顔が撮れても必ずパンツの男が写り込んでる

せっかく撮れた赤ちゃんの笑顔の写真なのに、その背景に高確率で「パンツ一丁の夫」が写り込んでいる…！ これでは、かわいい写真を家族や友人にシェアしたくても、ためらってしまいますよね。家にいる時のリラックススタイルとはいえ、写真に写り込むとなると話は別です。

この投稿には8.8万件を超える「いいね」が集まり、「めちゃくちゃわかります！」「うちもこれです」「他人事じゃない…！」といった共感の声が殺到。さらに「すまないと思っている」「耳が痛い😇」といったパパたちからの(反省？)コメントも寄せられました。



他にも「背景に散らかった部屋が…」「自分のすっぴんが…」など、子どものベストショットが”お蔵入り”になる理由はさまざまあるようです。子どもの表情だけに集中していると、背景に思わぬものが写り込んでいることも。これもまた、子育て中の微笑ましい「あるある」なのかもしれませんね。

0歳赤ちゃん、あまりにもアニメチックな寝ぐせに14万いいね

うーさん🦖7m(@SakeLove_0403)の投稿です。赤ちゃんの寝ぐせはかわいらしいですよね。だんだん髪が伸びてくると、寝ぐせもわかりやすくなるでしょう。



投稿者・うーさん🦖7mさんの息子さんも、ずいぶん髪の毛が伸びてきたようですが？

生まれつき薄毛でやっと全体が伸びてきたけど、元々サイドの毛だけ長いからそこに寝癖がつく😂😂

うーさん🦖7mさんのお子さんも、成長とともに髪が伸びて、はっきりと寝ぐせがわかるようになりました。ところが、まさかのユニークな癖のつき方に！



少し長い部分だけについた寝ぐせに「癒される」「左右対称がすごい」「アニメのよう」と大絶賛のリプライが寄せられていました。



独特の寝ぐせに、朝がくるのが楽しみになりそうですね。かわいすぎる寝ぐせにほっこり癒やされる投稿でした。

3段目が素晴らしい！整理好きな息子の引き出しに8万いいね

zooo@yumiasakura(@zooo_)さんの投稿です。子どもの創造力やアイデアは、大人にはないものがありますよね。大人になると常識を気にしたり、効率を考えて無駄を省きがちです。だからこそ、親としては子どもならではの発想が、楽しみなのかもしれません。



zooo@yumiasakuraさんがXに投稿したのは、息子さんの引き出しの写真。きれいに整理整頓された文房具の引き出しかと思いきや、3段目は大好きなものを集めた夢のスペースでした。

整理好きな長男の謎引出し

整理が好きだという息子さんは、引き出しにラベリングをして、文房具をわかりやすくきれいに収納しています。注目したいのは一番下の段。「おかき」と書かれたその段には、チーズおかきが入っています。



きれいに整列しているところを見ると、息子さんがチーズおかきをこよなく愛しているのだろうと想像できますね。



この投稿に「これは必要な引き出しだな！」というリプライのほか「かわいい」「おいしいもんね」と、息子さんからおかきへの愛を尊く感じた方もいたようです。アメやチョコではなく「おかき」というチョイスも個性的です。



おかきを食べ終えたら別のお菓子にするのか、それとも再びおかきを足すのか気になるところ。いずれにしても勉強中の息抜きツールとして、引き出しの3段目を今後も有効活用してほしいと感じる投稿でした。

