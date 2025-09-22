トヨタ「斬新SUVミニバン」登場!? 「ヴォクシー」サイズにカクカクデザイン×“両開き”「凄いドア」採用！ 超タフ仕様でめちゃ便利な「クロスバンギア」コンセプト 登場に期待

トヨタ初の「SUVミニバン」の提案

2025年10月、再び「ジャパンモビリティショー（JMS）」が開催されます。次回は昨年の「ビジネスショー」とは異なり、2年に1度の「ショーイヤー」として、新時代を予感させるコンセプトカーや新型車の登場が期待されます。

いっぽう、前回（2023年）のショーイヤーでも、非常に注目を集めた車種がいくつもありました。そのうちの1台が、トヨタ車体が公開した「X-VAN GEAR CONCEPT（クロスバン ギア コンセプト、以下クロスバン ギア）」です。

斬新スライドドアを搭載した「クロスバン ギア コンセプト」

クロスバン ギアは近年主力となっているSUVと、大人数が乗車できて荷物も積めるミニバンを融合させたクロスオーバーモデルのコンセプトカーです。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mm。幅こそはワイドですが、「ノア／ヴォクシー」などのミドルサイズミニバンほどのちょうどよい大きさに、室内空間は長さ2965mm×幅1550m×高さ1340mmを確保しました。

エクステリアはゴツゴツとしたスクエア基調のボディに、タフさを感じる無塗装樹脂バンパーやたくましい形状の前後フェンダーとロッカーパネルを装備。アウトドアに映えるスタイリングを実現しています。

ボンネットは水平でフロントガラスも立たせることで、オフロードでの視界のよさと車体姿勢の把握を可能としています。

なお最低地上高は不明ですが、足回りの様子を見るとノア／ヴォクシーよりも高められているようで、悪路での走破性能も十分に確保されていると予想されます。

インテリアはブルー／ライトグレーの2トーンを採用。明るくモダンで、上質なアウトドアを楽しめそうなものとなっています。

さらにパノラマルーフを装備したことで、室内の明るさをもたらすとともに大人数で大自然を満喫できるようになっています。

シートレイアウトも多彩で、助手席は回転・折りたたみ機構とロングスライド機構を持たせ、利便性を向上。2列目シートバックにはテーブルを装備し、使用しないときは折りたたむことで、3列目の乗員が快適に過ごせる空間としています。

そしてクロスバン ギアの最大の特徴は、前後ドアが「ピラーレス」の両開きになっていることです。

フロントにはトヨタグループのアイシン製「リンクドア」を採用。通常のスライドドアとは異なりレールがないもので、リンク機構で外側に開く構造となっています。これにより、デザインを崩すことなくスライドドアの利便性を確保できています。

なおリアドアは通常のレール付きスライドドアです。

このように両開きとしたことで、子どもやお年寄りなども室内への乗り込みが非常に容易になり、乗降性の大幅な向上を図ることができました。

また自転車のような大きなギアや釣り竿・サーフボードなどの長尺物も楽々と積み下ろしが可能となり、駐車時には全開にすることで、クルマでくつろぎながら大自然を味わえるようになっています。

そんなクロスバン ギアでしたが、パワートレインの情報はなく、またデザインなどもあくまでコンセプトカーということもあり、市販についてはまだ現実味のないものでした。

しかし、JMS2023での公開時、トヨタ車体のブース担当者は、市販化について「反響次第では市販化に向けてトヨタ自動車本体へと提案するかもしれません」と話しており、実際に来場者からはトヨタ初のSUVということもあり、大いに期待が寄せられました。

現在、SUVミニバンといえば三菱「デリカD：5」が唯一の例であり、登場から10年以上が経過するロングセラーモデルながら根強い人気を維持しています。

もしかすると、次回のJMS2025においては、さらに市販化の現実味が増したモデルが披露されるかもしれません。続報に期待です。