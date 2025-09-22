元アイドルグループの人気メンバーが、２年前に結婚した夫とのウェディングフォトを披露した。

２２日までにインスタグラムで「ウェディングフォト撮ってきました〜」と報告したのは、元「ＳＤＮ４８」のタレント・ＫＯＮＡＮ。

「やっとこさ撮影してきました ほんまやっとこさ！ 若い時なら“絶対撮りたい〜今すぐにっ”て感じやったけど、どこで撮るのか？とか探すのもめんどくさくて、日にちが経って行った。笑 ２年経ってた。笑」と明かし、ドレス姿をアップ。

「ふとウェディングフォトのお店の横を通りかかった時に、『やはりせっかくやし撮りたいな〜』って思って、今回に至ります 結果ちゃんと撮影できてよかったです 撮影中もおもろかったｗｗ １０年後、２０年後、３０年後、見返した時にどう思うんやろな 楽しみ」とつづった。

夫との２ショットも投稿。この投稿には同じく元「ＳＤＮ４８」の芹那は「こにゃキレイ」とコメントしたほか、「最高に美しいよ」「やだあ、なんか泣けるーーー！！！」「めっちゃ綺麗」「わぁ素敵ーー」「美しすぎやろ」「きれいすぎる」などの声が寄せられた。

ＫＯＮＡＮは２０２３年８月にインスタグラムで「この度、兼ねてよりお付き合いさせて頂いてる方と、結婚する運びとなりました。いつも明るく自然体で居させてくれて、そして優しく尊敬できるような方です」と結婚を発表。

今年５月には「私ＫＯＮＡＮは株式会社ＳＨＯＷ‐ＧＵＮの営業部長に就任する事となりました。今後は、番組制作を中心に、企業様のプロモーション等にも力を入れて頑張っていきたいと思っております」と会社に入ったことも報告した。