¡¡£Ô£Â£Ó¤Î¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£²Æü¡¢Ëè½µ·îÍË¤«¤é¿åÍË¤Þ¤Ç¡ÖÁáÄ«¥°¥ë¥á¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤òµÙ¤ó¤À¡£
¡¡¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁáÄ«¥°¥ë¥á¡×Ãæ·Ñ¤ÇÅÔÆâ¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤«¤é¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¼Â¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ£±£µÆü¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¤¬¡Ö¼Ä¸¶¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤¬º£½µ¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÎÃæ·Ñ¡¢¼Â¶·¤Ê¤É¤ÎÃ´Åö¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤ÏÆ±¶É¤¬ÆÈÀêÃæ·Ñ¤·¤¿¡ÖÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å£²£°£²£µ¡×¤Ç£²£°Æü¤Ë½÷»Ò£²£°¥¥í¶¥Êâ¤ò¼Â¶·¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿ù»³¥¢¥Ê¤¬¡ÖÁáÄ«¥°¥ë¥á¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡Öº£½µ¡¢¼Ä¸¶¤µ¤ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ËÆ±¶É¤Î¸ÅÅÄ·É¶¿¥¢¥Ê¤¬½Ð±é¤·ËÅç¶èÆâ¤Î¥Ñ¥óÅ¹¤«¤é¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£