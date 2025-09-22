ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡Ö¥À¥Ü¥Ï¥¼¡×ºÆ¤Ó¡ÄËüÇÈÃæÀµ¤Î¡ÈÇÈ¡É¤¬µÕÅ¾V¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤Ë
¡¡°ÂÄê´¶¤µ¤¨½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢»Ø´ø´±¤â°Â¿´¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ï¡ÈÇò»æ¡É¤È¶¯Ä´¡ÄÆüËÜ¥Ï¥à°æÀî¿µ×¥ª¡¼¥Ê¡¼°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤Î¿¿°Õ
¡¡µÕÅ¾V¤òÁÀ¤¦2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï21Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë7-2¤Ç²÷¾¡¡£Æ±Æü¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Èà²æ¤Îº¹¤Ï2.5¤Ë¡£18Æü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¡¢4.5º¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«2»î¹ç¤Ç2¥²¡¼¥à¤â½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤â¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£900»î¹çÅÐÈÄ¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎµÜÀ¾¤ò¶å²ó2»à¤«¤éÅê¤²¤µ¤»¤è¤¦¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊ»»¦¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£»Ø´ø´±¤â¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¥»¡¼¥Õ¤À¤í¤Ã¤Æ¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¸ý¤â³ê¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÕÅ¾V¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÇ°¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ËüÇÈÃæÀµ¡Ê25¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤«ÂÇÎ¨.229¡£8·î¤ÏÆ±.197¤ÈÉÔ¿¶¤ò¶Ë¤á¡¢9·î¤ÏÆ±.256¤ÈÉüÄ´µ¤ÇÛ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¡¢¶áÇ¯¤ÏÁªµå´ã¤Ï²þÁ±¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢¡È¥À¥Ü¥Ï¥¼¡É¤ËµÕÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£·î¡¢¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤Ï7»î¹ç¡£15Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÂåÂÇ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢°Ê¹ß¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤â¹¥Ä´¤È¤ß¤Æ¡¢Á°Æü¡Ê20Æü¡Ë¤«¤é7·î29Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë1ÈÖ¤ËÈ´Å§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊµåÃÄOB¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¥À¥Ü¥Ï¥¼ºÆ¤Ó¡£À©µå¤¬Íð¤ì¤¿¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î¾®Åç¤«¤éÏ»²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï3¥¿¥³2»°¿¶¡£¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ö¤ó¤Ö¤ó¿¶¤ê²ó¤·¤¿¡£
¡¡µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â»Ä¤ê8»î¹ç¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖËü¤ÎÇÈ¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤À¤í¤¦¡£µå³¦Æâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢17Æü¤Ë¤Ï°æÀî¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¬¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡£
