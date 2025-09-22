1時間待たせて「まだ食べてないの？」ありえない発言に大噴火！｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第20話をごらんください。

ゆかりとりさが公園に遊びに行った時のエピソードです。水筒を忘れ、家に取りに帰ったりさ親子を1時間待っていたゆかり親子。ようやく戻ってきたりさに「ご飯を食べよう」と言うと「まだ食べてなかったの？」そして、「うちは洗濯物干してる間に食べさせちゃった」と。あまりにもマイペースなりさの言動に、ゆかりは心の中で大噴火してしまいます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

連絡もせずに洗濯物を干していたりさを、1時間待っていたゆかり親子。ゆかりの娘は、すっかりおなかをすかせているようです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

自分を待って、ご飯を食べずにおなかをすかせているゆかり親子に「え？まだ食べてないの？」と、驚愕の発言をするりさ。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ゆかりは当然一緒に食べると思っていたのに、待たせた張本人のりさは「食べてよかったのに」と他人事のようです。気を取り直して、ご飯の用意をしますが…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

はるかとのピクニックでもそうでしたね、一緒にご飯を食べようという気が最初からあるのか疑問に思ってしまいます。1時間待たされた挙句、ご飯まで先に食べられてしまっていたゆかり。そりゃあ怒りますよ。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）