新型デリカミニは内外装から走行性能、使い勝手が進化

三菱デリカミニ｜Mitsubishi Delica Mini

2023年5月に発売された「デリカミニ」は三菱自動車ブランドを象徴するモデルとして人気を博し、これまでひと月に3000台を超える販売で国内販売を牽引している。2023-2024日本カー・オブ・ザ・イヤーでは「デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞、さらにブランド・オブ・ザ・イヤー2023において「消費者を動かしたCM展開 特別賞」を受賞するなど、テレビCM、公式キャラクターである「デリ丸。」とともに、多くの方々から支持を得ている。

新型デリカミニはドライバーを冒険に誘う「進化したアクティブで頼れる相棒」、新型eKスペースは日常を安全・安心かつ快適に過ごせる「私の日常に安らぎが寄り添うクルマ」というコンセプトをそれぞれ踏襲。エクステリア、インテリア、走行性能、安全性能、運転のしやすさ、使い勝手など全方位で進化させている。

さらに新型デリカミニでは、三菱として初となるGoogle 搭載インフォテイメントシステムや3Dマルチアラウンドモニターのほか、デジタルルームミラー、前後ドライブレコーダー、ETC2.0も標準装備とした「DELIMARUパッケージ」グレードを設定している。

このたびの発表に際して三菱自動車の加藤隆雄社長はこのようにコメントしている。

「デリカミニは愛くるしいキャラクターでありながらオフロードでも頼もしい走りで、多くのお客様からご好評をいただいてきました。今回の新型モデルでは、路面状況に応じて最適な走りを発揮するドライブモードを軽自動車で初採用したほか、運転支援技術を強化して安全性を高め、インフォテイメント機能も多数搭載しました。引き続き“冒険のパートナー”としてお客様にご愛顧いただけることを願っています」

さらにアウトドアシーンが似合う姿に

三菱デリカミニ｜Mitsubishi Delica Mini

新型デリカミニはアウトドアのイメージをさらに高めた。フロントフェイスには大型化した半円形LEDポジションランプを採用し、親しみやすく力強い表情を演出。ダイナミックシールドはボディ同色とし一体化することで、洗練された力強さが表現された。

フロントバンパーとテールゲートには立体感のある「DELICA」ロゴを施して存在感を強調。前後スキッドプレートや、フェンダー／ボディ下部はブラックにすることで、アウトドアでの走行性能の高さを視覚的にアピールしている。Aピラーの角度を立てることで室内空間を広げ、スクエアでワイドなスタイリングと骨太なDピラーにより、広さと安心感を両立している点も特色だ。

4WD車の15インチアルミホイールは、トレッキングシューズの靴底をモチーフにして悪路走行性能の高さをイメージさせた幅広な5本スポークを採用。2WD車の14インチアルミホイールは、実際のサイズ以上に見えるシャープでスクエアなデザインとし、モダンなイメージを表現している。

ボディカラーは、新たに「サンドベージュパール」と「デニムブルーパール」の2色が追加され、アウトドアシーンに調和するラインナップとなった。

純正アクセサリーでは、新型デリカミニの魅力を高める2つのおすすめスタイルを提案。各アイテムは単品でも装着可能だ。

三菱デリカミニ｜ワイルドアドベンチャースタイル（純正アクセサリー）

ワイルドアドベンチャースタイル

カモフラージュ柄のデカールやルーフラックを装備し、ワイルドなイメージを演出。

三菱デリカミニ｜アクティブトーンスタイル（純正アクセサリー）

アクティブトーンスタイル

アクセントとなるイエローカラーのアイテムとシーケンシャルドアミラーウインカーを組み合わせることで、街中でも映えるデザインを演出。

三菱デリカミニ｜Mitsubishi Delica Mini

インテリアは、機能的で高品質なデザインとし、上級グレード（※）ではグランピングコテージの家具をイメージさせる上質なベージュ、標準グレードではベーシックなブラックが基調色。さらに多彩なシートアレンジで、大きな荷物を積む際やアウトドアでの使い勝手を向上させている。

※Tプレミアム／GプレミアムDELIMARUパッケージ、T プレミアム／Gプレミアム

インパネ中央から運転席にかけて、12.3インチのGoogle搭載インフォテイメントシステム（グレード別設定）と7インチの液晶メーターを一体化した「モノリスディスプレイ」を搭載。先進的な印象を与えるとともに、視認性と操作性も高めている。

Aピラーの位置と角度の見直しにより、室内長は従来比＋115mmを実現。さらに、ピラー自体を細くすることで前方視界を大きく改善しながら、開放感を高めた。

走りの面では、軽自動車として初めてエンジンレスポンスやASC（アクティブスタビリティコントロール＝横滑り防止装置）などの制御を専用チューニングするドライブモードを搭載。ドライバーは路面状況に応じて、POWER/NORMAL/ECO/GRAVEL/SNOWの5つのモードから選択でき、より安心で快適な走行が可能だ。モード切り替え時には、ディスプレイにデリカミニらしい遊び心あふれる専用グラフィックが表示され、操作する楽しさも演出された。

ショックアブソーバーは、一般道はもとより高速道路から未舗装路まで、あらゆる路面状況でも上質な乗り心地を実現するカヤバ製の「プロスムース」を初採用。4WD車では専用チューニングに加え、フロントは高剛性のスタビライザーとベアリングを採用、リヤはブッシュの配置変更などサスペンションを改良し、安定感が高く気持ちのいい走りを実現した。

安全性もさらに向上した。運転支援機能「三菱 e-Assist」に、軽自動車で初となる後側方衝突防止支援システムの機能を採用。また、三菱自動車の軽自動車初となる後側方車両検知警報システム（レーンチェンジアシスト機能付）と、後退時交差車両検知警報システムが新たに追加された。

さらに、衝突被害軽減ブレーキシステムには、広角・高性能カメラと前面両サイドに搭載したレーダーによって交差点の歩行者や対向／交差車両を検知。衝突を回避する交差点アシスト機能を採用している。

これらのほか、3Dマルチアラウンドモニターを三菱自動車として初採用。車両の前後左右4つのカメラにより、車両の周囲を8つの視点から立体的に確認できる。さらに、フロントカメラの映像を広角で映し出し、運転席からの死角も見えるようサポートするノーズパノラマビューや、車両前方フロアが透けて見えるような映像のフロントアンダーフロアビューなどにより、安全運転をサポートする。

軽自動車で唯一「接近時アンロック」「降車時オートロック」を同時採用したのも見逃せない。電動スライドドアのハンズフリー機能（※）や予約ロック機能と合わせて、荷物を持ったり、子どもを抱えたりしている状態でも、快適でスムーズな乗り降りをサポートする。

※ディーラーオプションのキックセンサーが別途必要

eKスペースは運転のしやすさとモダンで親しみやすいデザインに

三菱eKスペース｜Mitsubishi eK Space

新型eKスペースは街中での運転のしやすさと、幅広い世代に親しまれるモダンで親しみやすいデザインを両立。さらに、広々としたゆとりある室内空間の確保により、快適なカーライフを提供する。

フロントフェイスは、黒い帯でつながるグリルとキューブ型LEDヘッドランプが印象的で、メッキモールや特徴的なプレスラインで高級感が演出された。老若男女問わず幅広い層に愛される、親しみやすくモダンなデザインに仕上げられた。ボディカラーには新たに「デニムブルーパール」が設定されている。

三菱eKスペース｜Mitsubishi eK Space

7インチカラー液晶メーターと一体型パネルを採用したインパネは、先進感と上質感を醸成。グレーを基調とした柔らかな印象のデザインとし、性別や年代を問わず好まれるような雰囲気としている。シートには伸縮性に優れたシート生地を採用し、身体へのフィット感と座り心地を向上させた。

新型デリカミニと同様にAピラーの位置と角度は見直され、室内長は従来比＋115mmを実現。さらに、ピラー自体を細くすることで前方視界を大きく改善し、開放感と安全性も高めている。

ドライブモードセレクターには3つのモード（POWER/NORMAL/ECO）を設定。ドライバーの運転スタイルに合わせて選択が可能だ。

機能装備の充実ぶりも見どころだ。USBポートと併設したインパネロワートレイや、助手席前インパネトレイ、運転席アッパーボックスを新たに採用。使いやすさにこだわった豊富な収納スペースが確保された。

また、こちらも新型デリカミニと同様に、軽自動車で唯一「接近時アンロック」「降車時オートロック」を同時採用。上級のGグレードにはエアコンにプラズマクラスターを採用し、室内全体の空気を効率よく浄化する。

10月28日までの注文で「デリ丸。」のぬいぐるみをプレゼント！

三菱デリカミニ｜「デリ丸。」ぬいぐるみ

10月28日（火）までに新型デリカミニを注文した方には、新色を含む4色の「デリ丸。」ぬいぐるみのうち、好きな色をひとつプレゼント。

さらに、スーパーマイカープラン（SMP）/ウルトラマイカープラン（UMP）で成約した方にはディーラーオプション5万円分（消費税込）をプレゼント。さらにSMP/UMPで契約中のクルマから、SMP/UMPを利用して乗り換える場合は3万円増額し、合計でディーラーオプション8万円分（消費税込）がプレゼントされる。

三菱「デリカミニ」モデルラインナップ

【自然吸気エンジン車】

・G：196万4600円（FF）／217万9100円（4WD）

・Gプレミアム：212万9600円（FF）／229万6800円（4WD）

・GプレミアムDELIMARUパッケージ：264万9900円（FF）／281万7100円（4WD）

【ターボ車】

・T：204万2700円（FF）／225万8300円（4WD）

・Tプレミアム：221万9800円（FF）／238万7000円（4WD）

・TプレミアムDELIMARUパッケージ：274万100円（FF）／290万7300円（4WD）

※価格は消費税込み

三菱「eKスペース」モデルラインナップ

・M：174万9000円（FF）／187万9900円（4WD）

・G：180万9500円（FF）／194万5900円（4WD）

※価格は消費税込み