»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë»ýÏÀ¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ïº£¤Î¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¡×¡¡¾ðÊó¤ò¡ÈÅÁ¤¨¤ë¡ÉÂ¦¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¡¢¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÄÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»³¤Á¤ã¤ó¡õÁó°æÍ¥
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¤¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤ò²òÀâ¤·¤¿¤Û¤«¡¢»ë»¡Àè¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»³Î¤¤ÏVTRÌÀ¤±¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤ÏÅÞ°÷¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¸þ¤±¤ÈµÄ°÷¸þ¤±¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ·úÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ïº£¤Î¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤«¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤«¤è¤ê¤â¡¢¸õÊä¼ÔÆ±»Î¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤½¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÄÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»³¤Á¤ã¤ó¡õÁó°æÍ¥
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¤¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤ò²òÀâ¤·¤¿¤Û¤«¡¢»ë»¡Àè¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»³Î¤¤ÏVTRÌÀ¤±¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤ÏÅÞ°÷¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¸þ¤±¤ÈµÄ°÷¸þ¤±¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ·úÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ïº£¤Î¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤«¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤«¤è¤ê¤â¡¢¸õÊä¼ÔÆ±»Î¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤½¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£