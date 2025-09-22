◇米女子ゴルフツアー アーカンソー選手権 最終日（2025年9月21日 アーカンソー州 ピナクルCC＝6438ヤード、パー71）

悪天候のため中止が決まった。20日にサスペンデッドとなった第2ラウンドの残りが再開される予定だったが、コースコンディション不良に加えて今後の天候回復が見込めないため打ち切りとなった。大会は非公式となり、ツアー成績には反映されない。

第1ラウンドで64をマークし、3位で発進していた畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）は「こういう形になるのは9年やっていて初めて。コース管理の人も最後まで頑張っていただいたので残念だけど、安全を考えるとしようがない」と話した。

FM選手権は7位、クローガー・クイーンシティー選手権は5位と直近2試合連続トップ10に入り、上り調子で今大会を迎えた。今季初優勝のチャンスだっただけに不完全燃焼の思いをにじませた。

「伸ばし合いになる中で初日からスコアを出せたのは良かった」と手応えを口にした。

オープンウイークとなる次週はテキサス州ダラスで、指導を受ける高田洋平コーチの下で練習を行う予定だ。