¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö¼êÂ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¸ý¤ÈÀå¤Ï¤Þ¤ÀÆ°¤¤Þ¤¹¤·¡¡°û¤ß¹þ¤ß¤Î¤´¤Ã¤¯¤ó¤â¤Ê¤ó¤È¤«°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿©¤¤°ÕÃÏ¤ÎÎÏ¤Ç£Á£Ì£Ó¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤Ô¤è¤É¤é¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¸ý¤ÎÃæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÄÉ¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤´¤Ã¤¯¤ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¢¤ï¤Æ¤ë¤ÈÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤´É¤ËÆþ¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ä¸íÓëÀÇÙ±ê¤Ï£±ÈÖµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºßÂðÎÅÍÜ¤ò»Ï¤á¤Æ£¶Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¤Þ¤À°û¤ß¹þ¤à»ö¤Ï½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È£Á£Ì£Ó¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼êÂ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¸ý¤ÈÀå¤Ï¤Þ¤ÀÆ°¤¤Þ¤¹¤·¡¡°û¤ß¹þ¤ß¤Î¤´¤Ã¤¯¤ó¤â¤Ê¤ó¤È¤«°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¿©¤¤°ÕÃÏ¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼é¤ë¤Î¤Ç¤¹¡¡Í¼¿©¤Î£±²ó¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¡¡Á¤¹¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
