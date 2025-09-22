¹â»Ô»á¡¢Áá´ü¤Î²ò»¶ÈÝÄê¡¡3¸õÊä¤â¿µ½Å¡¢Êª²Á¹âÍ¥Àè
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï22Æü¡¢¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤òµó¤²¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡×¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¸õÊä5¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÂÖÅÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ò½ü¤¡¢·×4¿Í¤¬Áá´ü²ò»¶¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤éÁá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï21Æü¡¢¼óÁê½¢Ç¤¸å¤ÎÁá´ü²ò»¶¤òÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤òÂ®¤ä¤«¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ÈÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤âÁá´ü²ò»¶¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÅÞ¤Î´é¡×¤òÂå¤¨¤ÆÆâ³Õ¤ÈÀ¯ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬²óÉü¤¹¤ì¤Ð½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·Ù²ü´¶¤¬ÌîÅÞÆâ¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£