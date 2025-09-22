¡ÖÅÅÏÃÃæ¤Ë¶«¤ÓÀ¼¡×30Âå½÷À¤¬µ¢ÂðÄ¾¸å¤ËÃÎ¿Í¤ÎÃË¡Ê30Âå¡Ë¤ËÊ¢Éô¤Ê¤É»É¤µ¤ìÈÂÁ÷¡Ä¸½¾ì¤Ë¡È¿ÏÊª¡É»Ä¤·ÃËÆ¨Áö¡¡µÜºê¡¦¿·ÉÙÄ®
21ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢30Âå¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21Æü¸á¸å11»þ40Ê¬º¢¡¢¿·ÉÙÄ®¤Î½»Âð¤Ç30Âå¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ¢Éô¤ò2¥«½ê¡¢±¦¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò1¥«½ê¡¢»É¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÃÎ¿Í¤ÈÅÅÏÃÃæ¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¡ÖÅÅÏÃÃæ¤Ë¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅÏÃ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ïµ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î30Âå¤ÎÃË¤¬²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£