·ª½¦¤¤Ãæ¤ËÇØ¸å¤«¤é¡Ä¡¡·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì70ÂåÃËÀ¤¬·Ú½ý¡¡¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²µî¤ë
¤±¤µ¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¿¿Äí¤Ç¡ÖÉã¿Æ¤¬ÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢77ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢¸å¤í¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢¶Ã¤¤¤Æ¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²µî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¿¬¤Ë¤¹¤ê½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö·Ù»¡¤¬¼Ö¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¼«ÂÎ¤Ï¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤·¡¢º£Ç¯¤â·ë¹½¶î½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
·²ÇÏ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Ç395·ï¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£