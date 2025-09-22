「リビングに戻ったら、ソファがビショビショ。ニコニコしてる犬。水滴だらけの部屋。『粗相しちゃった！？』と思って犬触ったら背中まで濡れてる。まさかと思って窓見たら犬が通れるサイズに開いていた。人間がいない間に、窓をこじ開け、庭のプールを堪能して戻ってきたらしい。犬、満足して寝た」



【写真】びしょ濡れでスヤァ… プール満喫後の爆睡わんこ

そんなコメントとともに投稿された写真には、床で熟睡する「Sunny（サニー）」くん（3歳・男の子）の姿が写っていました。全身ぐっしょり濡れたサニーくんは、思う存分プールを楽しんだ直後のようです。その愛らしい寝顔に1.4万件超の“いいね”が殺到。飼い主のXユーザー・ボースー子さん（@acebodao）に詳しく話を伺いました。



留守中、プールで大はしゃぎしたサニーくん

ーー当時の状況について教えてください。



「夏休み中、子供達は庭のプールで遊んでいました。サニーにはまだ暑すぎるので、私は家事をしながら家の中で我慢してもらっていたんです。その後、近所に買い物に行くことになり、サニーはお留守番に。帰宅してリビングに入ると、サニーがニコニコしながらソファに乗って出迎えてくれました。よく見ると体もソファも床もビショビショ。最初は粗相したのかと思いましたが、水の量が多すぎて不自然で…。窓を見るとサニーが通れるくらい開いていて、『これはプールに行ったな』と確信しました。実際にプールを見ると毛が浮いていて、やっぱりと思いました。以前も窓が開いた瞬間に一目散にプールへ行き、縁に足をかけて入ったことがあります。子犬時代には窓の鍵を前脚で開けようとしたこともあり、ドキッとしたのを思い出しました」



ーーこの光景を見た感想は？



「思わず笑ってしまいました。プールが大好きで、自分で考えて行動し、見事に成功したんだと思うとかわいらしくて仕方なかったです。ニコニコで迎えてくれた姿からも、相当楽しかったんだなと感じました。本当に人間の子供と一緒です」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「体を拭いてあげたら満足したのか、すぐ寝てしまいました。とてもかわいかったです」



ーーサニーくんは、どんな性格ですか。



「天真爛漫で、小さい頃から子供と一緒にいるからか、遊びには必ず参加します。子供の友達が来るとそばに行き、お座りしてナデナデしてもらうまで待ち続けます。我が家では“大きい赤ちゃん”と呼んでいます。誰かがソファに座ると膝に乗ってきてゴロンと横になり、目を細めてデローンと溶けてしまいます。24kgの体を預けてくるので、かなり重いです」



サニーくんの自由すぎる行動には、笑いと癒やしのコメントが相次ぎました。



「ラッキープール」

「勝手にプール（笑）」

「かわいい。幸せそうな寝顔が物語ってますね」

「頭良いね。ヤッパリ賢いんだよね〜。楽しかったんだね（笑）」

「セルフww ひとりでできるもん。次はバスタオル置いておいたら身体拭いて帰ってきてくれるよ」

「プールの後は眠くて次の授業で寝ちゃう子いましたけど、わんちゃんもプールの後は寝ちゃうんですね〜。かわいいわ」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）